Zichtbaar kwade May confronteert Juncker nadat Europese Commissievoorzitter haar “vaag” noemt KVDS KV

14 december 2018

16u15

Bron: Belga, The Guardian 0 De Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben vanochtend op de Europese top een "robuuste" discussie gehad over de persconferentie die Juncker gisteravond gaf. Hij noemde de Britse premier toen "vaag", iets wat ze hem duidelijk niet in dank afnam.

May gaf haar Europese collega's gisteren in Brussel een stand van zaken over het brexitdebat in het Verenigd Koninkrijk. Bedoeling was om naar huis te keren met "politieke en juridische garanties" over het akkoord dat de Britse en Europese onderhandelaars hebben gesloten, meer bepaald over de Ierse backstop die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden.

Bot

Maar May ving bot en moest het stellen met een A4'tje met "verduidelijkingen". Op een persconferentie na afloop van de vergaderingen noemde Commissievoorzitter Juncker de premier bovendien "vaag". "Onze Britse vrienden moeten ons zeggen wat ze willen, in plaats van ons altijd te doen zeggen wat wij willen."





Bij de start van de vergaderingen vanmorgen kwam het tot een confrontatie tussen een zichtbaar kwade May en Juncker, zo was te zien op livebeelden van de Commissie. "Ik heb inderdaad een robuuste discussie gehad met Juncker", verklaarde de Britse premier achteraf. "Maar dat is wat er gebeurt als je zoals wij lang en veel samenwerkt", zei ze.

De Britse premier benadrukte dat ze "kristalhelder" was in haar uiteenzetting voor de Europese leiders. Ze verwelkomde hun verduidelijkingen, "die als formele conclusies een wettelijke basis hebben", maar gaf toe dat er nog werk aan de winkel is om het Britse parlement over de streep te trekken. Volgens haar is daar ook aan Europese kant bereidheid toe en wordt in de komende dagen en weken verder gepraat. "Verdere verduidelijking en discussie is mogelijk."

De premier moet de deal voor 21 januari aan het Britse parlement voorleggen. "Het is in het belang van alle burgers, Europese en Britse, om dit zo snel mogelijk gedaan te krijgen en de deal over de streep te trekken."

“Goede vriendin”

Na afloop van de Europese top kwam Juncker nog terug op het incident. Hij verwees met de term “vaag” niet naar May, maar naar het huidige debat in het Verenigd Koninkrijk, zei hij. Juncker benadrukte ook dat hij May bewondert en respect heeft voor de manier waarop ze de brexit aanpakt. “Ze is een goede vriendin van ons, we hebben het hoogste respect voor haar en voelen met haar mee.”

Juncker beklemtoonde dat de EU bereid is om de gesprekken over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op te starten, zodra het Britse parlement het brexitakkoord goedkeurt. “De aanvallen vanuit Westminster op de Europese Unie zullen we niet op dezelfde manier beantwoorden, al zou ik dat wel willen”, klonk het nog misnoegd.

Geen nieuwe onderhandelingen

Europees president Donald Tusk zei dat hij “geen mandaat” heeft om opnieuw over het brexitakkoord te onderhandelen, maar dat hij voor May “ter beschikking” blijft. “Ik denk dat de conclusies van gisteren behoorlijk duidelijk zijn en we moeten het beschouwen als een goed teken. We zijn klaar om onze garanties, onze goede wil en ons vertrouwen wat betreft de backstop te herbevestigen.”

“We appreciëren de moeite die ze doet om ons akkoord goedgekeurd te krijgen”, zei hij over May. “Ik denk dat wij haar met veel meer empathie en respect behandelen dan sommige Britse parlementsleden.” Tusk zei dat er voor de komende weken en dagen niet meteen ontmoetingen gepland staan, maar dat de Britse premier “altijd welkom” is in Brussel.