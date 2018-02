Zeventiger verwondt drie vluchtelingen met mes mvdb

19 februari 2018

11u53

Bron: Heilbronner Stimme 4 Een 70-jarige man heeft zaterdagavond in de Duitse stad Heilbronn drie jonge vluchtelingen op straat gestoken met een mes. Een 25-jarige Irakees raakte zwaargewond, een Afghaan (17) en Syriër (19) liepen lichtere verwondingen op, maakte de politie zondag bekend.

Heilbronn is een stad in deelstaat Baden-Württemberg op zo'n 50 kilometer ten noorden van Stuttgart. De steekpartij gebeurde voor de grootste kerk van de stad.

De man raakte zelf ook gewond. Voorbijgangers overmeesterden hem tot de politie ter plaatse was. Hij bleek dronken. Er zou geen woordenwisseling aan de steekpartij zijn vooraf geweest.

Volgens de plaatselijke krant Heilbronner Stimme is de verdachte een Russische inwoner van de stad, maar heeft hij ook het Duitse staatsburgerschap. De burgemeester van de stad is geschokt door de feiten. Nog volgens de Heilbronner Stimme is de zeventiger inmiddels opnieuw op vrije voeten.