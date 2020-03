Zeventig personen onder puin nadat Chinees ‘quarantaine-hotel’ instort TT

07 maart 2020

15u35

Bron: Reuters 22 In de Chinese stad Quanzhou, in de zuidoostelijke provincie Fujian, is een hotel ingestort. Zeventig mensen zouden onder het puin liggen. Het hotel werd gebruikt als een quarantaineplaats voor mensen die recent in contact waren gekomen met patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Het twee jaar oude hotel Xinjia, dat tachtig kamers op vijf verdiepingen telt, was onlangs omgebouwd tot quarantaineruimte voor mensen die in contact waren geweest met coronapatiënten, bericht het Volksdagblad, de officiële spreekbuis van de Chinese communistische partij. Het hotel stortte in rond 19.30 uur lokale tijd, 12.30 uur Belgische tijd. Na twee uur konden er 34 personen ontzet worden, zegt de lokale regering in een persbericht.

Het staatsagentschap Xinhua meldt dat reddingswerkers nog steeds ter plaatse zijn. Ongeveer 150 brandweerlui zijn op zoek naar meer slachtoffers. Getuigen spreken over een ongelooflijke knal, waarna brokken puin, glas en stof alle kanten op vlogen.

In de havenstad Quanzhou wonen 8 miljoen mensen. In de hele provincie Fujian zitten bijna 11.000 mensen in quarantaine. 296 inwoners zijn overleden aan het coronavirus.

In China zijn relatief veel instortingen van gebouwen en ongelukken op bouwplaatsen. De jarenlange snelle groei van de economie en het negeren van veiligheidsvoorschriften bij de bouw van panden dragen daar aan bij.

