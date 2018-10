Zeventig migranten bereiken Italiaanse eiland Lampedusa bvb

13 oktober 2018

15u22

Bron: Belga 0 Een zeventigtal migranten heeft de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa bereikt, nadat hun boot onderschept was door een Tunesische vissersboot 29 kilometer voor de kust. Dat meldt de Italiaanse kustwacht.

Volgens diezelfde kustwacht had Malta verantwoordelijk moeten zijn voor de reddingsactie, melden verschillende media vandaag. Of de Italiaanse kustwacht de mensen gered heeft of hun boot escorteerde naar de haven, is voorlopig onduidelijk.

"Het leven van zeventig mensen werd gered en ze bevinden zich veilig in de haven van Lampedusa", aldus de ngo Mediterranea. De mensen op de boot waren afkomstig uit Eritrea, Ghana en Syrië en waren al 35 uur aan boord, volgens het Italiaanse persbureau Ansa.

Sinds de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini een strenge antimigratiebeleid voert, hebben zeer weinig migranten het land kunnen bereiken. Tot nu toe zijn er in oktober zo'n 400 mensen gearriveerd, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken.

