Zeventig makaken ontsnapt uit Japanse zoo jv

11 juni 2020

08u42

Bron: DPA 19 Zowat zeventig apen zijn ontsnapt uit een Japanse zoo. De inheemse Japanse makaakapen bevonden zich in een kweekafdeling van Takagoyama Zoo, in de provincie Chiba ten oosten van Tokio, aldus lokale media.

De dieren konden ontsnappen nadat een onbekende een gat in de afsluiting had geknipt. Er is een verdachte in beeld. Medewerkers van de zoo en de politie hopen de apen met voedsel te kunnen verschalken op hun gebruikelijke voedertijden.

Het is niet het eerste uitje van de apen. Vorige herfst ontsnapte een aantal dieren toen hun onderkomen werd beschadigd door een tyfoon.

In het wild levende apen in Japan brengen vaak schade toe aan de landbouw. Er bestaat ook bezorgdheid dat de ontsnapte makaken kweken met andere wilde of niet-inheemse apen.