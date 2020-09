Zeventienjarige verdachte aangeklaagd voor doodschieten demonstranten in VS kv

Bron: Belga 2 De tiener die ervan verdacht wordt in de Amerikaanse stad Kenosha twee demonstranten te hebben doodgeschoten, is vandaag aangeklaagd. De openbaar aanklager verdenkt Kyle Rittenhouse ook van het verwonden van een derde betoger. De advocaten van de zeventienjarige beweren dat hij handelde uit zelfverdediging.

De twee slachtoffers werden op 25 augustus om het leven gebracht tijdens betogingen tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De demonstraties en rellen in Kenosha (Wisconsin) waren ontstaan nadat een politieagent de ongewapende zwarte man Jacob Blake meermaals in de rug had geschoten.

Rittenhouse, die uit de naburige staat Illinois komt, was op de bewuste avond gewapend met een semiautomatisch geweer naar Kenosha gereden, naar eigen zeggen om te helpen de orde te bewaren en de politie te helpen. Volgens zijn advocaten vreesde Rittenhouse voor zijn leven toen betogers hem wilden ontwapenen.



Een van de omgekomen betogers zou Rittenhouse met een skatebord hebben geslagen en zou hebben geprobeerd zijn geweer af te pakken voor hij werd doodgeschoten. Daarna zou Rittenhouse een andere betoger hebben neergeschoten, die ook gewapend was. Die betoger heeft zijn verwondingen overleefd.

De advocaten van Rittenhouse zien de rechtszaak tegen hun cliënt als een zaak over het recht om vuurwapens te hebben. "Een 17-jarige Amerikaanse burger wordt opgeofferd door politici, maar het is hen niet om Kyle Rittenhouse te doen", is te horen in een video van een groep die gelieerd is aan zijn verdediging. "Hun uiteindelijke doel is om de grondwettelijke rechten van burgers af te pakken om hun gemeenschappen te verdedigen.”