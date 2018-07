Zeventien lichamen geborgen na instorting dam in Laos, nog steeds honderden vermisten KVE

25 juli 2018

08u17

Bron: Belga 0 Twee dagen na de instorting van een dam in het Aziatische land Laos zijn zeventien lichamen geborgen. Dat heeft de Thaise consul ter plaatse meegedeeld. Er zijn nog steeds honderden mensen zoek.



"Er zijn tot nu toe zeventien lichamen teruggevonden, maar we kunnen nog geen schatting geven van het aantal vermisten", zo verklaarde Chana Miencharoen, de Thaise consul in Laos. Het officiële persagentschap van Laos berichtte gisteren over "verscheidene doden, en honderden vermisten", maar een officiële balans is er nog niet.

Door de instorting van de dam op maandagavond zijn verscheidene dorpen in de provincie Attapeu in het zuiden van Laos overstroomd. Hulpverleners moeten gestrande dorpelingen evacueren met behulp van helikopters en boten. De lokale autoriteiten hebben oproepen gelanceerd om noodhulp te voorzien, zoals voedsel, drinkwater en medicijnen. Intussen is een race tegen de tijd aan de gang om mogelijke overlevenden terug te vinden.

De dam, die nog in aanbouw was, maakt deel uit van een grootschalig waterkrachtproject waarbij ook bedrijven uit Zuid-Korea en Thailand betrokken zijn.