Zeventien jaar na 9/11: nieuw slachtoffer formeel geïdentificeerd AV

26 juli 2018

10u53

Bron: BELGA 0 Een 26-jarige man is, zeventien jaar na 9/11, formeel geïdentificeerd als een slachtoffer van de aanslagen op het World Trade Center in New York. De man kon dankzij een DNA-staal geïdentificeerd worden.

Door de terroristische aanslagen in New York kwamen op 11 september 2001 2.753 mensen om het leven. Daarvan konden intussen al 1.642 mensen formeel geïdentificeerd worden als slachtoffer. Het Office of Chief Medical Examiner van de stad New York is al die jaren de bijna 20.000 menselijke resten blijven onderzoeken die na de aanslagen werden gevonden en die nog niet gelinkt konden worden.

De recent geïdentificeerde man, Scott Michael Johnson, werkte op de noodlottige dag als financieel analist bij de investeringsbank Keefe, Bruyette and Woods. Dankzij de vooruitgang van de DNA-technologie kon zijn identiteit achterhaald worden.

In de eerste twee jaar na de aanslagen kon het medisch instituut bijna 1.500 namen linken, maar sindsdien is het ritme van de formele identificaties fel vertraagd. "In 2001 hebben we de families beloofd dat we het nodige zouden doen om hun naasten te identificeren, hoe lang dat ook zou duren", aldus Barbara Sampson, de verantwoordelijke van het medisch instituut.