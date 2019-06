Zeventien doden bij zwaar busongeval in Dubai FVI

07 juni 2019

17u53

Bron: Belga 0 Bij een zwaar busongeval in het Arabische Emiraat Dubai zijn 17 mensen om het leven gekomen. De bus met 31 passagiers onderweg van de Omaanse hoofdstad Masqat naar Dubai, toen hij tegen een signalisatie reed die over de weg hing, zo heeft de politie van Dubai vrijdag gemeld.

Over de snelweg naar Dubai hing een buis die de maximumhoogte (2,2 meter) van het doorgaande verkeer aanduidde. De buschauffeur merkte deze aanduiding te laat op en kon niet op tijd uitwijken.

Volgens het Indiase consulaat in Dubai hadden 12 van de 17 slachtoffers de Indiase nationaliteit. Daarnaast kwamen ook twee Pakistanen, een Ier en een Omaan om het leven.

Zeven mensen, van wie één in kritieke toestand, worden nog verzorgd in het ziekenhuis, aldus het busbedrijf Mwasalat. Acht anderen hebben het ziekenhuis al verlaten.

De chauffeur liep lichte verwondingen op. Mwasalat heeft de verbinding tussen Oman en Masqat "tot nader order" onderbroken.

De politie van Dubai is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. Tijdens zijn ondervraging verklaarde de chauffeur dat hij de overhangende buis niet tijdig had gezien omdat hij een gordijntje aan zijn voorruit had gehangen tegen het zonlicht.

Zonder de oorzaak achter de crash te vermelden, riep het hoofd van de politie in Dubai, Abdullah Khalifa, bestuurders op om aandachtig te zijn achter het stuur. "Soms kan een kleine fout of onoplettendheid tijdens het rijden zware gevolgen met zich meebrengen", aldus Khalifa.