Zeventien doden bij crash legervliegtuig in Pakistan KVE

30 juli 2019

06u19

Bron: Belga 1 In Pakistan is een vliegtuig van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn volgens plaatselijke media minstens zeventien mensen om het leven gekomen.

Het kleine toestel kwam vanochtend vroeg neer in een woonwijk in de miljoenenstad Rawalpindi, in de noordelijke provincie Punjab, meldt de nieuwssite The News onder aanhaling van legerbronnen.

Als gevolg van een ontploffing op de plaats van de crash gingen meerdere huizen in de buurt in vlammen op. Onder de doden bevinden zich tien burgers.

Het vliegtuig voerde op het moment van de feiten een routinevlucht uit. Het is voorlopig niet duidelijk wat het ongeval heeft veroorzaakt.