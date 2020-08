Zeventien doden bij bootongeluk in moessonseizoen in Bangladesh ISA

05 augustus 2020

14u38

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Bangladesh zijn zeker 17 mensen omgekomen, toen hun boot kapseisde in een zogenaamde haor, dat is een komvormig ecosysteem van water dat zich specifiek vormt tijdens het moessonseizoen. Dit heeft een functionaris woensdag gezegd.

De motorboot met 48 passagiers zonk in de Gobindasree-haor in het Netrokona-district, meer dan 120 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Dhaka. De boot is mogelijk gekapseisd, nadat hij op drift was geraakt bij stormweer.

De slachtoffers, studenten en leraren van een islamitische religieuze school

uit het naburige district Mymensingh, maakten een uitstap in de regio van de haor.

Buurtbewoners en brandweerlieden konden 30 van de passagiers redden. Duikers haalden later de lichamen van de verdronken slachtoffers op.

Sterfgevallen door kapseisende boten komen veel voor in Bangladesh, een land met

vele rivieren en waterplassen. Deskundigen geven de schuld voor de ongevallen te water aan onvoldoende veiligheidsmaatregelen en de lakse implementatie van regelgeving.



