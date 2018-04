Zeventien burgers gedood bij bombardement op vluchtelingenkamp bij Damascus waar IS'ers verscholen zitten

27 april 2018

Bron: Belga

Bij een bombardement van het Syrische leger op het Palestijnse vluchtelingenkamp in Jarmuk, in het zuiden van Damascus, zijn zeventien burgers om het leven gekomen. In het kamp zitten jihadisten van Islamitische Staat (IS) verscholen, zo meldt het het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR). Onder de doden zijn zeven kinderen, zo luidt het.