Zevenjarige vist geladen wapen uit vijver Angelique Rondhuis

05 juli 2019

11u04

Bron: AD.nl 1 Nederland Een Nederlandse jongen en zijn vader hebben woensdagmiddag een doorgeladen pistool uit een vijver in Deventer gevist. Gelukkig hadden ze snel in de gaten dat het menens was.

De opa van de 7-jarige Puck is politieman en thuis wordt wel vaker gesproken over spannende vondsten met magneetvissen: soldatenhelmen, granaten, inbrekerstuig, geweren,... De grootvader waarschuwt echter: “Het is een leuke hobby, maar hou kinderen in de gaten.”

De Nederlander schrok vooral toen zijn kleinzoon over de vondst vertelde, maar handelde ook gelijk als politieman. “Het wapen is opgehaald door mijn collega's en wordt op dit moment onderzocht. Het lag nog niet heel lang in het water, dat kon je duidelijk zien. Maar het was doorgeladen. Alleen de veiligheidspal zat er gelukkig nog op. Je wilt er niet over nadenken wat er anders had kunnen gebeuren.”

Opa Henk wil andere magneetvissers vooral waarschuwen. Wat als Puck aan het wapen was beginnen te prutsen? Kijken of er iets gebeurt als je de trekker overhaalt...

Ballistisch onderzoek moet uitwijzen of het wapen bekend is bij de politie. Dat is nu nog onduidelijk. Ondertussen is de 7-jarige Puck alweer bezig met zijn favoriete hobby. Elke dag vindt hij wel iets. Een kroonkurk, metaalsplinters, een spijker. “Of veel van die lachgaspatronen nu”, zegt Henk. “Machtig interessant vindt hij dat natuurlijk. Nee, dit is geen reden om niet meer te magneetvissen. We moeten alleen alert zijn.”