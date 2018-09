Zevenjarig meisje verkracht in Zuid-Afrikaans familierestaurant Redactie

27 september 2018

15u27

Bron: CNN 0 Een zevenjarig meisje is vorige week zaterdag verkracht in een populair familierestaurant in Pretoria, de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika. Een twintigjarige man is in het restaurant gearresteerd, zo meldt de politie aan zender CNN.

Het meisje ging naar de wc toen ze werd vastgegrepen door de verdachte en in de mannentoiletten werd gesleurd, waar het kind werd verkracht. Toen haar dochter te lang wegbleef, ging de moeder haar zoeken. Ze alarmeerde andere klanten toen ze lawaai hoorde in de mannentoiletten.

“De verdachte is zaterdag gearresteerd en dinsdag voor de rechter verschenen”, bevestigt een woordvoerder van de politie aan CNN. “Hij blijft in voorlopige hechtenis tot zijn volgende hoorzitting.” De man wordt beschuldigd van verkrachting en drugsbezit.

De zaak heeft deze week heel wat woede en verontwaardiging veroorzaakt bij de bevolking. Het is het zoveelste verhaal in een lange reeks van geweld en misbruik tegen vrouwen de afgelopen maanden. Zo is deze week ook een jonge vrouw, die net bevallen was, in het ziekenhuis verkracht door een man die zich had voorgedaan als dokter. In augustus heeft een 23-jarige universiteitsstudente zelfmoord gepleegd nadat ze was verkracht door een medestudent.