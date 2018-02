Zevenjarig meisje stuurt brief aan Trump nadat vriendje "met wie ze zou trouwen" omkomt tijdens schietpartij kv

05 februari 2018

21u35

Bron: Washington Post 0 Ava Olsen, een zevenjarig meisje uit South Carolina, verloor 15 maanden geleden haar beste vriendje na een schietpartij op haar school. Getraumatiseerd en verdrietig schreef ze een brief naar het Witte Huis met de vraag om een einde te maken aan het wapengeweld.

Op 28 september 2016 reed de veertienjarige Jesse Osborne met een pick-uptruck de speelplaats van de Townville Elementary School op en vuurde hij met een revolver in het wilde weg kogels af. Hij raakte daarbij een leraar en twee leerlingen. De toen zesjarige jongen Jacob Hall raakte zwaargewond en stierf drie dagen later.

Meer dan een jaar later is zijn klasgenootje Ava Olsen, die de schietpartij van dichtbij meemaakte, nog steeds ondersteboven van het trauma. Het meisje trekt haar wimpers uit en bedekt woorden als geweer, vuur, bloed en dood in haar boeken. Ze heeft nachtmerries over de schutter en herhaalt soms wat ze hem hoorde zeggen op de speelplaats: “Ik haat mijn leven”. Toen ze haar broertje eens per ongeluk had geduwd en hij daarbij zijn hoofd bezeerde, riep ze uit: “Ik ben net als Jesse”.Een dokter stelde posttraumatische stressstoornis bij Ava vast en raadde haar ouders aan om het meisje voortaan thuisonderwijs te geven.

Ik haat geweren. Eén verwoestte mijn leven en nam dat van mijn beste vriend. Ik wil niet dat het ooit nog opnieuw gebeurt. Ga je kinderen beschermen? Hoe kan je ons beschermen? Ava Olsen (7) in een brief aan Trump

Brief aan Trump

Haar broertje Cameron – dat eveneens getuige was van de schietpartij – bleef wel naar school gaan, maar Ava maakt zich zorgen om hem en de andere kinderen. Daarom kroop ze vorige zomer in haar pen en schreef ze een brief aan president Trump.

“Ik hoorde en zag het allemaal gebeuren en was erg bang,” schreef ze. “Mijn beste vriend Jacob werd neergeschoten en dat maakte me erg verdrietig. Ik hield van hem en ging op een dag met hem trouwen. Ik haat geweren. Eén verwoestte mijn leven en nam dat van mijn beste vriend. Ik wil niet dat het ooit nog opnieuw gebeurt. Ga je kinderen beschermen? Hoe kan je ons beschermen? Slechte mensen kopen geweren en doen kinderen pijn. Mijn broer gaat naar school en ik wil niet dat hem ooit nog zoiets ergs overkomt. Bescherm kinderen alsjeblief tegen geweren,” sloot ze af.

Vorige maand ontving Ava een antwoord. “Beste Ava, bedankt voor je brief. Het is erg dapper van jou om je verhaal met me te delen. Mevrouw Trump en ikzelf vinden het zo jammer om te horen over het verlies van je vriend, Jacob. “Scholen zijn plaatsen waar kinderen leren en groeien met hun vriendjes. De gangen zouden vrij van angst moeten zijn,” zo stond te lezen in de brief die ondertekend was door Donald Trump. “Het is mijn doel als president om te garanderen dat kinderen in Amerika opgroeien in een veilige omgeving en hen de beste kans geven om hun volledige potentieel waar te maken. Ik zal me blijven concentreren op de bescherming van Amerikanen en de verbetering van de veiligheid van ons land.”

Als je de tijd hebt, ik heb enkele ideeën om kinderen en scholen veilig te houden. Soms hebben mensen die een schietpartij op school overleven betere ideeën. Ava Olsen (7)

Oplossingen

Ava voelde zich enkele dagen beter door de brief, maar dan begon ze weer te piekeren. De president had in zijn antwoord immers geen concrete oplossingen of aanpak beloofd. Daarom schreef ze op 8 januari een nieuwe brief: “Ik denk soms nog aan die dag, dat het opnieuw zal gebeuren. Als je de tijd hebt, ik heb enkele ideeën om kinderen en scholen veilig te houden. Soms hebben mensen die een schietpartij op school overleven betere ideeën,” aldus Ava. Ze stelde voor om scholen te verhuizen naar veiliger buurten, om een plaats te voorzien waar kinderen naartoe kunnen rennen als er iets ergs gebeurt of om scholen te bouwen in cirkels rondom een speelplaats.

Vrije wapendracht

Amper twee weken later, op 23 januari, richtte een leerling opnieuw een bloedbad aan op een school. Deze keer in Kentucky. Daarbij kwamen twee leerlingen op, negentien anderen raakten gewond.

Tijdens zijn campagne stelde Trump zich op als een hevige voorvechter van het recht op vrije wapendracht. Sarah Huckabee Sanders, woordvoerder van het Witte Huis, vertelde naar aanleiding van de schietpartij in Kentucky dat Trump gelooft dat alle Amerikanen zich veilig moeten voelen in hun scholen en gemeenschappen. Hoe de president het probleem van de schietpartijen op Amerikaanse scholen wil aanpakken, is vooralsnog onduidelijk.