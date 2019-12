Zevende verdachte opgepakt voor doodschoppen brandweerman op kerstmarkt Augsburg HR

09 december 2019

13u26

Bron: ANP 0 Buitenland De Duitse politie heeft vandaag een zevende verdachte opgepakt na de aanval op een brandweerman buiten dienst in de stad Augsburg. De brandweerman liet het leven. Een politiewoordvoerder zei dat alle verdachten geïdentificeerd zijn via videomateriaal.

De 49-jarige brandweerman kwam vrijdagavond met zijn vrouw en een bevriend echtpaar van een kerstmarkt toen het gezelschap in de binnenstad op een groepje jongeren stootte. Om onbekende redenen kwam het tot een vechtpartij. Een van de jongeren raakte het slachtoffer op het hoofd. Hij bezweek in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Zondag had de politie al zes verdachten opgepakt die iets met de gewelddadige dood te maken zouden hebben.