Zevende lijk gevonden in onderzoek naar Cypriotische seriemoordenaar kv

12 juni 2019

17u19

Bron: Reuters 2 In Cyprus heeft de politie vandaag het lichaam opgegraven van een zesjarig meisje. Het gaat vermoedelijk om het zevende slachtoffer van een seriemoordenaar die de voorbije drie jaar buitenlandse vrouwen viseerde. Het meisje is de dochter van een van de vrouwen die hij om het leven bracht.

De speurders troffen de stoffelijke resten van het kind aan in het Memimeer, ten zuiden van de hoofdstad Nicosia.

Sinds eind april zit een 35-jarige kapitein van het Cypriotische leger in de cel op verdenking van de moord op vijf volwassen vrouwen en de jonge dochters van twee van hen. De politie deelt mee dat de man schriftelijke bekentenissen aflegde. Hij leerde de vrouwen, die voornamelijk als huishoudsters werkten op het eiland, kennen via datingsites. De vrouwen verdwenen tussen september 2016 en juli/ augustus 2018.



De zaak zorgt voor grote beroering in het relatief misdaadvrije Cyprus. Het hoofd van de politie kreeg de bons en de minister van Justitie diende zijn ontslag in na een reeks van kwakkelige politieonderzoeken waarin de verdwijningen niet ernstig werden genomen omdat de vrouwen van buitenlandse afkomst waren.

De politie was in het meer al wekenlang op zoek naar Sierra, de dochter van de 38-jarige Filipijnse Marry Rose Tiburcio. Haar dode lichaam werd eind april aangetroffen door toeristen die foto’s maakten van een mijnschacht. Haar lichaam was het eerste dat ontdekt werd en de zaak aan het rollen bracht.

Morgen vindt in Cyprus de begrafenisplechtigheid plaats voor de 38-jarige Roemeense Livia Florentina Bunea en haar acht jaar oude dochter Elena. Hun lichamen werden vorige maand aangetroffen in een ander lokaal meer.

De Cypriotische overheid dekt de kosten voor de begrafenis van de slachtoffers.