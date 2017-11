Zevende aanslag met voertuig in het westen op nog geen anderhalf jaar tijd Redactie

Bron: Belga 1 AFP De plaats waar de pick-up gisteren tot stilstand kwam in Manhattan. De terreuraanslag dinsdag in Manhattan is niet alleen de bloedigste aanslag in New York sinds 9/11. Het is ook al de zevende terreurdaad in het westen op nog geen anderhalf jaar tijd waarbij de dader met een voertuig dodelijke slachtoffers maakt. Terreurgroep IS roept al langer via allerhande sociale media en andere kanalen op om vrachtwagens of zware voertuigen in te zetten bij aanslagen.

14 juli 2016

AP De met kogels doorzeefde vrachtwagen die in Nice inreed op feestvierders op de nationale feestdag vorig jaar.

In het Zuid-Franse Nice rijdt een vrachtwagenchauffeur op de drukke Promenade des Anglais in op de menigte die er de Franse nationale feestdag viert. 86 mensen komen om het leven. De terrorist is een Fransman van Tunesische origine. De aanslag wordt opgeëist door IS.

19 december 2016

AFP Bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn kwamen twaalf mensen om.

Een vrachtwagen rijdt in op een kerstmarkt in hartje Berlijn. Twaalf mensen komen op het leven, 48 anderen raken gewond. Na een internationale klopjacht wordt dader Anis Amri vier dagen later doodgeschoten in het Italiaanse Milaan.

22 maart 2017

AP In Londen vielen in maart zes doden toen een auto inreed op voetgangers op Westminster Bridge. De auto crashte in het nabijgelegen Brigde Street.

Vlak bij het Britse parlement in Londen wordt een politieagent neergestoken. Een andere dader rijdt intussen mensen omver op de nabije Westminster Bridge. Zes mensen komen om het leven, onder wie de dader, twintig anderen raken gewond. IS eist de aanslag op.

7 april 2017

EPA De plaats van de aanslag in Stockholm in april.

Een vrachtwagen rijdt in op de kooplustigen in een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Vijf mensen komen om, vijftien anderen raken gewond. De dader is een 39-jarige Oezbeek. Ook hij zou sympathieën gehad hebben voor radicale islamitische organisaties als IS.

3 juni 2017

REUTERS Bloemen voor de slachtoffers van de aanval op London Bridge en Borough Market in Londen.

Drie mannen rijden met een bestelwagen voetgangers op de London Bridge omver en steken feestvierders neer in een nabijgelegen bar. Er vallen acht doden en bijna vijftig gewonden. IS eist de verantwoordelijkheid op.

17 augustus 2017

AFP Het busje waarmee de aanslag op de Ramblas werd uitgevoerd, wordt weggesleept.

Een bestuurder in een bestelwagen raast door de drukke Las Ramblas in Barcelona en doodt daarbij zeker 13 mensen, onder wie minstens een Belgische vrouw. In de daaropvolgende nacht raken even verderop in Cambrils zeven mensen gewond als ze door een wagen worden aangereden. Opnieuw zit IS naar eigen zeggen achter de aanvallen.

31 oktober 2017

In New York rijdt een bestuurder met een pick-uptruck een populair fietspad op langs de Hudson-rivier, in het westen van Manhattan. Zeker acht mensen komen om, onder wie een Belgische vrouw. Drie andere Belgen raken gewond. De dader wordt neergeschoten en levend in de boeien geslagen.