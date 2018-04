Zeven Zwitserse en vijf Italiaanse gijzelaars bevrijd in Kameroen TK

04 april 2018

13u13

Bron: Belga 1 In Kameroen heeft het leger maandag zeven Zwitserse en vijf Italiaanse toeristen bevrijd die eerder werden ontvoerd in een Engelstalige regio. Dat heeft het Kameroense ministerie van Communicatie vandaag laten weten in een communiqué.

Minister Issa Tchiroma Bakary zei er niet bij wanneer de toeristen waren ontvoerd.

Nog volgens de mededeling waren de Zwitsers en Italianen in Kameroen met een organisatie die African Adventure Group heet. Ze werden "door een bende terroristen" gekidnapt in Moungo-Ndor, terwijl ze op weg waren naar twee meren in de regio Kupe Muanengumba.

Bij een andere operatie werden zes Kameroense gemeenteraadsleden bevrijd, luidt het verder nog.