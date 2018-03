Zeven vragen over de zaak-Skripal: waren het inderdaad de Russen, of...? Bert Lanting

30 maart 2018

09u48

Bron: De Volkskrant 0 De Britse regering zegt dat Rusland achter de poging zit om dubbelspion Sergej Skripal met een zenuwgas om te brengen. Klopt dat, of worden we om de tuin geleid, net als bij de 'massavernietigingswapens' in Irak?

Waarom zou Rusland Skripal in Groot-Brittannië vermoorden als ze hem in 2010 gratie hebben verleend en hebben uitgewisseld tegen een aantal van hun spionnen? Dan hadden ze hem toch in de gevangenis kunnen vermoorden?

Een uitleg zou kunnen zijn dat de Russen kwaad zijn dat Skripal na zijn vrijlating toch voor MI6 en andere westerse inlichtingendiensten is blijven werken. Daarmee zou hij de voorwaarden waaronder hij gratie had gekregen van toenmalig president Medvedev hebben geschonden. Naar verluidt gaf hij trainingen over de werkwijze van de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst waarbij hij vroeger werkte. Misschien was hij ook bij een of andere operatie betrokken waarvan de Russische geheime diensten lucht hebben gekregen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN