Zeven vermisten na lawine in Himalaya ES

18 januari 2020

15u35

Bron: ANP 0 In Nepal zijn in het Himalayagebergte minstens zeven wandelaars vermist nadat ze terechtkwamen in een lawine op de flanken van de Annapurna in Nepal, een van de hoogste bergen ter wereld (8091 meter). Dat melden de Nepalese autoriteiten. De lawine op de berg, 150 kilometer ten noordwesten van de Nepalese hoofdstad Kathmandu, is veroorzaakt door zware regen en sneeuwbuien.

Onder de zeven vermisten bevinden zich vier Zuid-Koreanen en drie lokale gidsen. De zeven waren achterop geraakt en de leden van hun groep die zichzelf wel in veiligheid konden brengen, verwittigden de hulpdiensten.

“We hebben reddingsteams van de politie naar de regio gestuurd. Maar zware sneeuwval en slecht weer bemoeilijkt de reddingsoperaties”, aldus de toerismeautoriteiten. Helikopters slaagden er nog niet in om te landen in de buurt van het dorp. Meer dan 200 andere wandelaars die in de regio vastzaten, konden wel gered worden met helikopters en jeeps, of konden te voet in veiligheid gebracht worden.

Elk jaar trekken duizenden buitenlanders naar Nepal om er in het Himalayagebergte te gaan wandelen. In 2014 kwamen bij een lawine nog 40 wandelaars om het leven op de populaire Annapurna-wandelroute. Door de vele lawines en steile hellingen op de berg vallen er jaarlijks meer doden dan op de Mount Everest, de hoogste berg van de wereld.