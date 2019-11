Zeven verdachten van verijdelde aanslag EK 2016 doorverwezen naar speciaal hof van assisen ttr

26 november 2019

15u44

Bron: belga 0 In het onderzoek naar de mislukte aanslag enkele weken voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk, hebben Franse onderzoeksrechters zeven verdachten doorverwezen naar een speciaal hof van assisen. Dat meldt persbureau AFP vandaag.

De zeven verdachten worden berecht op een proces voor "deelname aan een criminele terroristische organisatie". Reda Kriket, een 37-jarige recidivist die zich tot het jihadisme had bekeerd, wordt daarbovenop veroordeeld voor "het gebruik van vervalste documenten".

Kriket is de hoofdverdachte in het proces van de zogenaamde terroristische cel van Argenteuil in Frankrijk. Volgens de toenmalige premier Manuel Valls had hij het op het EK 2016 gemunt. Bij een huiszoeking werd in zijn appartement een "ongezien" wapenarsenaal aangetroffen, waaronder verschillende kalasjnikovs en explosieven. De toenmalige procureur van Parijs, François Molins, zei dat door de ontdekking "een extreem gewelddadige actie door een terroristisch netwerk dat klaar was om tot actie over te gaan" vermeden kon worden.

Kriket heeft steevast ontkend een aanslag te willen plegen, maar heeft tijdens zijn verhoor wel toegegeven dat de wapens van hem waren. Met de wapens had hij dealers willen overvallen, omdat zij "toch geen klacht zouden indienen".