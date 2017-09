Zeven ton druiven gestolen uit Franse topdomeinen. Politie staat voor een raadsel EB

Bron: AFP, The Local 0 AFP Sinds half september zijn er niet minder dan 7 ton druiven gestolen uit vier Franse topdomeinen. De politie staat voor een raadsel. Van één ding zijn de speurders zeker: de dieven moeten professionals zijn.

Ruim zes ton druiven werden gestolen uit een wijngaard in Genissac, nabij de wereldberoemde wijnregio van Saint Emilion. Tussen 600 en 700 kilo van de vruchten verdwenen uit een wijndomein in Pomerol. Uit een wijngaard werden liefst 500 wijnstokken met wortel en al uit de grond gerukt. En er gebeurde een van de voorbije nachten ook een druivendiefstal nabij Montagne.

'Lenen' bij de buren

Het fenomeen is niet nieuw, maar dit jaar rijzen de plunderingen echt de pan uit. Dat is volgens een expert te wijten aan het feit dat de druivenproductie barslecht is. "De verleiding is groot om bij de 'buren' druiven te gaan stelen om zo toch tot een aanvaardbare opbrengst te komen", zegt de anonieme deskundige aan het persagentschap AFP.

Frankrijk staat voor de slechtste wijnoogst sedert 1945. De maand maart was uitzonderlijk zacht, maar in april sloeg de nachtvorst toe. Dankzij de mooie zomer wordt wel een wijn van goede kwaliteit verwacht. Het Franse ministerie van Landbouw becijfert een opbrengst van 37,2 miljoen hectoliter. Dit is 18 procent minder dan in 2016 en dat was al de slechtste oogst in dertig jaar.

Tijdens de befaamde wijnbeurs Vinexpo, in juni in Bordeaux, hebben de wijnmakers gebrainstormd over hoe ze de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Als er geen maatregelen komen zien zij hun voortbestaan bedreigd. De recente druivendiefstallen maken dit alleen maar duidelijker.