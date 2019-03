Zeven slachtoffers van tornado in Alabama zijn familieleden ADN

06 maart 2019

06u12

Bron: ANP 0 Zeven slachtoffers van de verwoestende tornado die zondag door de Amerikaanse staat Alabama trok, zijn familieleden van elkaar. Dat heeft de lijkschouwer van Lee County bekendgemaakt. In totaal zijn zeker 23 mensen door het natuurgeweld om het leven gekomen. Acht mensen worden nog vermist, meldt de BBC.

De slachtoffers variëren in de leeftijd van 6 tot 89, maakte lijkschouwer Bill Harris dinsdag tijdens een persconferentie bekend, nadat de lichamen waren geïdentificeerd. “We gaan ervan uit dat elk slachtoffer binnen was toen het toesloeg. Ze belandden allemaal, met uitzondering van twee, buiten de woning”, aldus Harris over de kracht van de tornado.

Ook zei Harris dat één familie zeven familieleden heeft verloren. Hij voegde eraan toe dat de familie naast het menselijk leed ook financieel zwaar is getroffen. “Ze zullen zeven begrafenissen hebben die ze op een of andere manier moeten financieren.''

