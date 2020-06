Zeven politieagenten in Minneapolis opgestapt na dood George Floyd IB

15 juni 2020

01u40

Bron: Belga 0 Minstens zeven politieagenten van de Amerikaanse stad Minneapolis hebben sinds de dood van George Floyd tijdens een hardhandig politieoptreden in de stad ontslag genomen.

Casper Hill, woordvoerder van de stad, bevestigde aan de Minneapolis Star Tribune dat de agenten zijn opgestapt. Nog eens zeven agenten staan op het punt het departement te verlaten. Verschillende andere agenten moest overtuigd worden om te blijven, aldus de krant.

De ongewoon grote uitstroom komt er nu het mensenrechtendepartement van de staat Minnesota een onderzoek naar de politiedienst voert. Ook wordt er opgeroepen om de politiedienst niet meer te financieren of om de dienst te ontmantelen. De politieagenten voelen zich verkeerd begrepen, aldus functionarissen aan de krant.

Aanhoudende protesten

Sinds de dood van Floyd vinden in de Verenigde Staten grote protesten plaats tegen politiegeweld en racisme. Floyd overleed nadat politieagent Derek Chauvin bijna 9 minuten lang zijn knie in de nek van Floyd had geduwd, terwijl het slachtoffer om zijn leven smeekte. Chauvin en drie andere agenten die betrokken waren, zijn ontslagen, opgepakt en aangeklaagd.

Het Democratische parlementslid Ilhan Omar zei zondag dat het politiedepartement moet worden ontmanteld. "Je kan een departement niet hervormen dat rot is tot op de wortel, maar je kan herbouwen", zei ze aan CNN. Ze vertegenwoordigt een deel van Minneapolis.

Vrijdag keurde het stadsbestuur van Minneapolis nog een resolutie goed, waarmee een proces van een jaar wordt opgestart om het publieke veiligheidssysteem te hervormen.