Zeven personen omgekomen bij terreuraanslag op kerstavond in Nigeria AW

25 december 2019

17u04

Bron: Belga 0 Bij een terreuraanslag op kerstavond zijn in het noordoosten van Nigeria zeven mensen omgekomen en is één persoon ontvoerd. Dat melden milities en inwoners van het dorp in de buurt van Chibok, waar de aanval plaatsvond. De aanval wordt toegeschreven aan de islamistische groepering Boko Haram.

Tientallen gewapende rebellen arriveerden gisterenavond met vrachtwagens en op motoren in het het dorp Kwarangulum. Ze openden het vuur toen de inwoners op de vlucht sloegen en plunderden woningen om ze erna in brand te steken.

"Ze hebben zeven mensen gedood en een tiener ontvoerd tijdens de aanval", aldus een lid van een militie die strijdt tegen de jihadisten. Volgens een plaatselijke leider werd de aanval uitgevoerd vanuit een bos in de buurt, waar de jihadisten van Boko Haram zich verschansten.

In april had Boko Haram ook al een aanval uitgevoerd tegen Kwarangulum, dat op 16 kilometer ligt van de stad Chibok. De inwoners konden toen op tijd wegvluchten, maar er werden wel huizen geplunderd en in brand gestoken.

276 ontvoerde schoolmeisjes

Chibok kwam in 2014 uitgebreid in het nieuws toen Boko Haram er 276 schoolmeisjes ontvoerde. 57 van hen konden kort na de ontvoering ontsnappen, 107 anderen werden gered of vrijgelaten na onderhandelingen, terwijl de overige 112 nog steeds gevangen gehouden worden.

Het Nigeriaanse leger bevindt zich sinds de massale ontvoering in Chibok, maar toch blijft Boko Haram in de regio dodelijke aanslagen uitvoeren.

Sinds 2009, toen Boko Haram een gewapend offensief startte tegen tegen de regering, zijn volgens de Verenigde Naties al 36.000 doden gevallen en zijn 2 miljoen mensen hun huizen moeten ontvluchten.