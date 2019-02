Zeven parlementsleden verlaten Britse Labour-partij uit onvrede met brexit TT AW

18 februari 2019

09u45

Bron: BBC, Belga 2 Zeven parlementsleden van Labour scheuren zich af van de partij en gaan als onafhankelijke zetelen. Dat hebben ze aangekondigd op een persconferentie, melden de Britse media. De zeven konden zich niet vinden in de brexitaanpak van leider Jeremy Corbyn. Een onderzoek naar mogelijke antisemitische haatmisdrijven binnen de partij en de volgens hen halfslachtige aanpak door Corbyn, was de druppel.

Partijvoorzitter Jeremy Corbyn staat onder druk door onvrede over de brexit en de aanpak van het antisemitisme in de partij. Luciana Berger, een van de zeven parlementsleden die opstappen, sprak van een “institutioneel antisemitisme” binnen de partij. “Ik laat een cultuur van pesterijen, achterbaksheid en intimidatie achter mij. Ik was beschaamd om lid te zijn van Labour.”



Labour worstelt al langer met de vraag hoe kritiek op Israël geuit kan worden zonder te vervallen in antisemitisme. Partijleider Jeremy Corbyn kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat hij in 2014 in Tunesië een ceremonie had bijgewoond waar de Palestijnse terroristen geëerd werden die in 1972 elf leden van het Israëlisch olympische team hadden gegijzeld en gedood.

De afgelopen tien maanden alleen al liepen er niet minder dan 673 klachten over jodenhaat binnen door partijleden. 96 leden werden meteen geschorst, twaalf werden er uit de partij gezet.

Brexit

Ook de aanpak van de brexit, en vooral het gebrek aan eensgezindheid, was een beslissende factor. “Het partijleiderschap faciliteert de brexit”, zei Mike Gapes. “Jeremy Corbyn en zijn volgers staan aan de verkeerde kant in verschillende internationale dossiers.” Volgens Chris Leslie is de partij “gehijackt door de machinale politiek van extreemlinks”. De parlementsleden benadrukken dat het de partij is die veranderd is, en niet zij. “Het huidige leiderschap is er zeer succesvol in geweest de partij onherkenbaar te veranderen. Loyaliteit kan nooit een doel op zich zijn”, zei Ann Coffey.

Schaduwminister van Financiën John McDonnell waarschuwde gisteren nog dat een scenario van de jaren 80 absoluut vermeden moet worden. Ook toen splitsten een aantal parlementsleden zich af om de Social Democratic Party te vormen, waardoor de linkse stemmen verdeeld raakten en “Thatcher tien jaar lang aan de macht kon blijven”.

Backbenchers

Van de zeven parlementsleden zijn Luciana Berger uit Liverpool Wavertree en Chuka Umunna uit Streatham de bekendste. Vooral die laatste zou de partij wel eens pijn kunnen doen: de charismatische aanvoerder van de voorstanders van een tweede brexitreferendum gold als één van de jonge opkomende talenten bij Labour. De anderen zijn Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker en Ann Coffey. Alle zeven zijn ze backbenchers, en maken ze dus geen deel uit van de partijtop.

Het zevental zal nu als een onafhankelijke groep zetelen in het Britse Lagerhuis. Corbyn zelf reageerde al kort: “Ik ben teleurgesteld dat de parlementsleden het gevoel hadden niet verder te kunnen werken voor het beleid dat miljoenen heeft geïnspireerd bij de verkiezingen van 2017", zei hij aan de BBC.

Onafhankelijke groep

Als onafhankelijke groep willen ze zich vooral bezighouden met “een nieuwe vorm van politiek”. “Het wordt tijd dat we deze ouderwetse politiek dumpen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een partij nodig die klaar is voor het hier en nu”, zei Umunna. “De politiek is kapot. Maar het hoeft niet zo te zijn, laten we het veranderen.” De onafhankelijke groep vergadert de eerstvolgende dagen al voor het eerst officieel. Of het om de oprichting van een volwaardige nieuwe politieke partij gaat, is niet duidelijk.

Labour-leider Corbyn zelf reageerde al kort: “Ik ben teleurgesteld dat de parlementsleden het gevoel hadden niet verder te kunnen werken voor het beleid dat miljoenen heeft geïnspireerd bij de verkiezingen van 2017.” Ook andere Labour-politici van alle strekking reageren teleurgesteld. “Dit is een verschrikkelijke dag voor de partij en voor iedereen die ons nodig heeft”, zegt parlementslid Lisa Nandy. Lucy Powell spreekt van “een foute beslissing”. “Er is geen weg naar een progressiever, eerlijker land zonder een sterke en levendige Labour-partij. Ik zal mij daarvoor blijven inzetten.” Jonathan Ashworth is scherper. “Zitten als onafhankelijken, stemmen als onafhankelijken, meedoen aan verkiezingen als onafhankelijken en er uiteindelijk onafhankelijk voor zorgen dat de Tories aan de macht blijven”, deelde hij via een Twitterbericht.

