Zeven op de tien vrouwen in Zuid- en Zuidoost-Europa slachtoffer van geweld AW

06 maart 2019

10u59

Zeven op de tien vrouwen in acht Zuid-Europese en Zuidoost-Europese landen zijn slachtoffer geweest van geweld vanaf hun vijftiende levensjaar. Dat blijkt uit een enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De OESO-enquête werd vorig jaar afgenomen en ging over het welzijn en de veiligheid van vrouwen in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Servië, Moldavië, Oekraïne, Montenegro en Kosovo. Men wou nagaan in welke mate vrouwen er met geweld werden geconfronteerd.



Vrouwen van 18 tot 74 jaar oud, vulden de enquête in. En maar liefst zeventig procent van hen bleek met geweld te maken hebben gehad sinds hun vijftiende levensjaar.

Seksueel misbruik

Niet minder dan 45 procent van hen oftewel 10,2 miljoen vrouwen werden seksueel lastiggevallen, ook via internet. Zo'n 4,9 miljoen vrouwen (23 procent) werden dan weer slachtoffer van fysiek of seksueel geweld vanwege hun partner, bij 8 procent ging het om een andere man dan hun partner.



Zestig procent van de vrouwen kreeg te maken met psychologisch geweld binnen hun relatie. 43 procent van de vrouwen was het eens met de stelling dat “het belangrijk is voor een man om aan zijn partner te tonen wie de baas is". Bijna een vijfde van de ondervraagden (17 procent) vond het normaal dat "ze seksuele relaties met hun man hadden, ook al hadden ze er geen zin in." Dertig procent vond dat huiselijk geweld een privézaak is die binnenshuis moet behandeld worden.

Het is belangrijk voor een man om aan zijn partner te tonen wie de baas is 43 procent van de vrouwen die de enquête invulden.

Actieplan

Het viel de onderzoekers op dat de vrouwen zelden aangifte deden van gevallen van geweld bij de politie en ze vroegen ook zelden om hulp bij zorginstellingen. "Ze hebben geen vertrouwen in de overheid en denken niet dat die hen zal helpen of beschermen", zo luidt het verdicht in het OESO-rapport. De vrouwen weten kennelijk niet hoe ze zich moeten gedragen in deze situaties.

De OESO vindt dat de wetgeving moet worden aangepast in deze landen en dat er actieplannen moeten komen om er iets aan te doen. Er werden in totaal meer dan 15.000 interviews afgenomen bij vrouwen tussen de 18 en 74 jaar. Dat gebeurde tussen april en september 2018.