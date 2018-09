Zeven New Yorkse agenten verdienen bij als pooier Redactie

13 september 2018

02u47

Bron: ANP, New York Times 0 Zeven agenten van de New Yorkse politie, onder wie twee rechercheurs, zijn gearresteerd wegens werkzaamheden die niet verenigbaar zijn met hun normale baan. Ze worden ervan verdacht bij te verdienen als pooier en hielden zich eveneens bezig met illegaal gokken.

Volgens verschillende media in New York runde deze 'speciale afdeling' een prostitutiebedrijf en hield ze zich tevens bezig met illegaal gokken. Dat gebeurde onder meer in de wijken Brooklyn en Queens.

De aanhouding van de agenten en rechercheurs was het resultaat van grootschalig onderzoek van het bureau van Interne Zaken van de politie. In verband met de zaak worden nog verscheidene andere politiemensen verhoord. Ook maakten meer dan veertig burgers deel uit van de georganiseerde bende.

"Verraad"

"Vandaag hebben zij die een eed hadden gezworen en die hebben verraden de gevolgen gevoeld van dat verraad", zei politiecommissaris James P. O'Neill in een verklaring. "Van de mensen van dit bureau wordt terecht verwacht dat ze zich aan de hoogste standaard houden en als ze daar niet aan voldoen, zal de straf snel komen en streng zijn."

O'Neill zei daarnaast nog dat Interne Zaken en de openbaar aanklager van het district Queens met de arrestaties een duidelijke boodschap hebben uitgestuurd. "Bij de New York Police Department is geen plaats voor crimineel of onethisch gedrag."