Zeven mijnwerkers overleden na aardbeving in Zuid-Afrika

05 mei 2018

16u28

In Zuid-Afrika zijn zeven mijnwerkers om het leven gekomen nadat de goudmijn waarin ze werkten instortte. Dat heeft de uitbater van de mijn vandaag gezegd.

De regio van Driefontein werd donderdag getroffen door een lichte aardbeving. Een gang van de goudmijn van Masakhane stortte in en dertien mijnwerkers zaten vast. Vier mijnwerkers waren op slag dood, zes anderen raakten gewond. De dertiende mijnwerker zit nog vast, maar is intussen wel gelokaliseerd.

"Drie mijnwerkers bezweken vandaag aan hun verwondingen, waardoor het aantal doden op zeven komt", aldus een verantwoordelijke van exploitatiemaatschappij Sibanye-Stillwater.

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de instorting. Sinds de ontdekking van goud in Zuid-Afrika 130 jaar geleden, gingen miljoenen arme, zwarte mensen uit de regio aan de slag in de mijnen. Ongevallen in de Zuid-Afrikaanse mijnen komen vaak voor. In 2016 alleen al kwamen 73 mijnwerkers om het leven in de mijnen.

Verschillende grote mijnbouwbedrijven uit Zuid-Afrika tekenden donderdag een akkoord voor de vergoeding van tienduizenden mijnwerkers die een stoflong of tuberculose opliepen in hun goudmijnen.