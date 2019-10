Zeven mensen in Frankrijk verdacht van geldinzameling voor jihadistische vrouwen in Syrië avh

18 oktober 2019

17u22

Bron: Belga 0 Zeven mensen, onder wie drie gevangenen, worden in Frankrijk verdacht van het inzamelen van geld voor jihadistische vrouwen die in het noorden van Syrië gevangen gehouden worden, zo is uit gerechtelijke bron vernomen.

De zeven zijn vandaag in Parijs voor het gerecht verschenen met het oog op een inverdenkingstelling wegens "financiering van terrorisme" en "terroristische bendevorming". In een ander onderzoek dat hiermee verband houdt, werden woensdag in België twee mensen in verdenking gesteld wegens "deelname aan activiteiten van een terreurgroep". Bij huiszoekingen bij deze twee verdachten ontdekten de speurders tussen de 8.000 en 10.000 euro. Volgens het federale parket in België zouden een aantal vrouwen die in kampen in Syrië vastzitten, met het geld, dat in België en Frankrijk werd opgehaald, smokkelaars hebben kunnen betalen om uit de kampen weg te vluchten.

In Parijs vorderde het nationale antiterreurparket PNAT (parquet national antiterroriste) de voorlopige hechtenis van de zeven verdachten, van wie er drie in de gevangenis van Valence (in het zuidoosten van Frankrijk) zitten. In de cellen van de drie nam de politie telefoons en USB-sticks in beslag.

De gerechtelijke onderzoeken komen op een moment dat de veiligheidstoestand in het noordoosten van Syrië chaotisch is, sinds Turkije er een militair offensief heeft gelanceerd. Door de Turkse invasie rijst de vrees dat duizenden jihadisten van de groep IS (Islamitische Staat), onder meer Europese Syriëstrijders, van de chaos gebruik zouden maken om uit de detentiecentra te ontsnappen die door de Koerden beheerd worden.