Zeven mannen opgepakt die "grote terroristische aanslag" planden in Nederland ADN

27 september 2018

19u31

Bron: Belga, ANP, AD.nl 132 De Nederlandse politie heeft vandaag zeven mensen opgepakt die van plan waren "een grote terroristische aanslag" te plegen in Nederland. Dat heeft het Nederlandse parket meegedeeld.

De groep, met als spilfiguur een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem, zou van plan geweest zijn om met bomvesten en machinegeweren een aanslag te plegen op een evenement. Op een andere plaats wilden ze een autobom tot ontploffing brengen. Naar het precieze doel wordt nog onderzoek gedaan. "We kunnen er nu nog niet concreet over worden. Duidelijk is dat men op zoek was naar een groot evenement'', zegt landelijk recherchechef Wilbert Paulissen.

Speciale eenheden

De verdachten, die tussen de 21 en 34 jaar oud zijn, werden opgepakt in Arnhem en in Weert, een gemeente die grenst aan het Belgisch-Limburgse Bocholt. Ze zijn afkomstig uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen. Bij hun arrestaties waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens.



De aanhoudingen zijn verricht door anti-terrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI), die werden ondersteund door observatieteams en helikopters. Momenteel vinden er huiszoekingen plaats. In totaal heeft de politie zo'n vierhonderd mensen ingezet, meldt de recherchechef. In Weert heeft de speciale eenheid geweld gebruikt, een of meerdere verdachten hebben daardoor lichte verwondingen opgelopen. Paulissen wil over het soort geweld niet meer kwijt.

Stroomversnelling

De arrestaties volgen op een maandenlang strafrechtelijk onderzoek waarbij de politie zicht kreeg op een groep rond de 34-jarige Irakees Hardi N. Hij zou met de groep een aanslag willen plegen op een evenement en daarbij veel slachtoffers willen maken. In 2017 werd hij nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.

De verdachten waren voor een aanslag op zoek naar AK47’s, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. Ze zochten ook mogelijkheden voor een training met wapens en het gebruik van bomvesten. Het onderzoek kwam deze maand in een stroomversnelling vanwege vergaande vorderingen van de verdachten.

De afgelopen maanden heeft de politie geen middel onbenut gelaten. "Alles dat opsporings-Nederland ter beschikking heeft, is uit de kast getrokken." Zo zette de politie observatieteams in om verdachten in de gaten te houden en werden taps geplaatst op hun communicatiemiddelen.

Acties OM en politie passen in huidig dreigingsbeeld (dreigingsniveau 4 van 5). Kans op aanslag in NL is reëel. Ook in NL opereren jihadistische netwerken met de intentie om aanslagen in Europa te plannen. De aanhoudingen van vandaag moeten in dat licht worden gezien. NCTV(@ NCTV_NL) link

Dreigingsniveau

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid passen de acties binnen het huidige dreigingsniveau. Dat staat al geruime tijd vastgesteld op niveau 4 van de 5, wat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. "Ook in Nederland opereren jihadistische netwerken met de intentie om aanslagen in Europa te plannen. De aanhoudingen van vandaag moeten in dat licht worden gezien", aldus de NCTV. Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verder opgeschaald.

De verdachten worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

"Samenleving liep geen gevaar"

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus noemt de arrestaties van de mannen "heftig", maar "goed nieuws". De minister wil in het kader van het onderzoek niet te veel zeggen. Hij benadrukt wel dat de samenleving geen gevaar liep. "Ze waren al een behoorlijk eind in de voorbereiding, maar het is niet zo dat het al bijna te laat was."

OM voorkwam in juni ook al aanslag

Volgens het Openbaar Ministerie is dit de tweede keer in korte tijd dat een aanslag is voorkomen. In juni werden in Rotterdam twee mannen gevat die op korte termijn een aanslag op de veiligheidsdiensten in Nederland wilden plegen. Ze maakten foto's en filmpjes van de Erasmusbrug. Een van de twee maakte een video van de brug, de andere zingt daarin liederen en spreekt over martelaarschap.