Zeven mannen omsingelen jogster. Ze schoppen en slaan haar het ziekenhuis in

Karen Van Eyken

11u49

Bron: Bild, dpa, Berliner Kurier

thinkstock Illustratiebeeld

Een brutale aanval op een 21-jarige vrouw heeft voor een schokgolf van verontwaardiging gezorgd in de stad Bottrop in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens het joggen werd ze omsingeld door een groepje jonge mannen. Ze ranselden haar meedogenloos af waardoor ze nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt.