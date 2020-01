Zeven maanden oude jongen vriest dood in kinderwagen in Rusland ADN

06 januari 2020

18u12

Bron: Belga 0 Een baby van zeven maanden oud is in de Russische stad Nikolajevsk aan de Amoer, in het oosten van het land, in zijn kinderwagen dood gevroren. Dat melden de autoriteiten vandaag.

Zijn ouders hadden de kinderwagen, met daarin de jongen, op het balkon van hun woning geplaatst in de hoop dat hij zo wel zou slapen, schrijven lokale media. In Nikolajevsk komt het kwik dezer dagen niet veel hoger dan -15 graden. Vijf uur later stelden de ouders vast dat hun kind niet meer leefde.

