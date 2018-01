Zeven lichamen gevonden in vermoedelijk Noord-Koreaanse boot die aanspoelde in Japan

jv

08u23

Bron: belga

AFP Eind november vorig jaar doorzocht de Japanse kustwacht ook een houten boot die waarschijnlijk afkomstig was uit Noord-Korea. Daar werden toen acht lijken aangetroffen.

De Japanse autoriteiten hebben gisteren zeven lichamen gevonden in een houten boot die vermoedelijk uit Noord-Korea afkomstig is en die een week geleden aan de kust van de Japanse Zee is aangespoeld. Dat zeggen lokale media.