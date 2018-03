Zeven kinderverhalen van Syrische 7-jarigen die nooit iets anders kenden dan oorlog: "We hebben duiven, maar geen tuin" IVI

27 maart 2018

14u57

Bron: Save the Children 2 Al zeven jaar duurt de oorlog in Syrië. En al even lang hebben deze zeven kinderen niets anders gekend dan die uitzichtloze strijd. De meesten zijn nog in Syrië geboren net voor of na de start van de oorlog, maar leven nu in een vluchtelingenkamp in Jordanië, midden in de woestijn en ingesloten door prikkeldraad. Het is de enige thuis die ze kennen, want - goeie - herinneringen aan hun geboorteland hebben ze amper.

De Nederlandse fotograaf Chris de Bode fotografeerde tientallen kinderen in vluchtelingenkampen in Jordanië voor hulporganisatie Save the Children. Met het project "Syrian School Photos" wil de organisatie de zevende verjaardag van de Syrische oorlog onder de aandacht brengen. De kinderen op de foto's hebben allemaal les gevolgd in de kleuterschool van Save the Children in Jordanië. Nu gaan ze naar een school van de Jordaanse regering. Dit is het verhaal van zeven zevenjarigen.

Noor

“Ik ben geboren in Syrië, maar ik herinner me niets van het land. Ik heb broers daar, maar ik weet niets over hen. Mijn vader is gestorven, hem herinner ik me wel. Ik herinner me dat hij me een paarse pull gaf met hartjes op. Ik draag die pull nog steeds”, vertelt Noor. Ze leeft met haar grootmoeder, kleine zus, tante en nonkel in een huisje in het vluchtelingenkamp. Haar moeder verblijft ook in het kamp, maar is hertrouwd en heeft hen achtergelaten.

Alaa

"Ik heb geen herinneringen aan Syrië. Ik vind het hier leuk. Ik ga graag naar school en ik help mijn mama. Mijn oma woont hier ook. We hebben duiven, maar geen tuin”, zegt Alaa.

Yazan

“Ik herinner me Syrië niet meer, maar het is mijn land want we woonden daar. Ik woonde met mijn vader en grootvader in het zuiden van Syrië. Mijn vader is gestorven. Ik heb geen herinneringen meer aan onze reis naar Zaatari. We hebben hier twee caravans, ik woon er met mijn mama, zus en tante. Ik voel me wel veilig, maar ben toch bang dat iemand me zou vermoorden.”

Reem

Reem woont in het kamp in Jordanië sinds de drie jaar was. "Het enige dat ik me kan herinneren van Syrië is hoe mijn zus achter me aan zat."

Lubna

“Ik had een groot, groot, groot huis in Syrië. Ik had een witte kamer en een kast. Er zaten veel kleren in de kast. Ik had ook veel speelgoed in Syrië. Ik herinner met niet meer hoe we naar hier zijn gekomen. Ik woon hier met mijn ouders en mijn broer. Alles maakt me gelukkig, maar van katten, honden en geesten ben ik bang.”

Amer

Amer heeft nog enkele herinneringen van Syrië. “Mijn opa pikte me op en speelde met mij. Ik herinner me ook dat ik ’s avonds ging wandelen met mijn papa en mama. Ik was nog klein. Mijn broer heeft ook eens een iets van ijzer op mijn voet laten vallen. Ik heb twee broers en een zus. Ik hou van mijn nichten en neven. Zij wonen hier ook."

Rena

“We hoorden vliegtuigen en verstopten ons. We waren bang”, vertelt Rena over haar herinneringen aan Syrië. “Ik ben naar hier gekomen met mijn mama, papa, zussen en tante. Toen we hier toekwamen, voelde ik me veel beter. Ik heb een oudere en twee jongere zussen. Zij zijn allebei hier geboren. Mijn mama werkt in het ziekenhuis hier. Ik zou graag verpleegster worden.”