Zeven kinderen komen om bij instorting klaslokaal in Nairobi

23 september 2019

11u42

Bij de instorting van een klaslokaal in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn vanochtend zeven kinderen overleden, en verschillende anderen zijn gewond geraakt. Dat melden de hulpdiensten.

De instorting vond plaats in de Previous Talent Academy van Dagoretti, een lagere school in het westen van de Keniaanse hoofdstad. Het klaslokaal stortte in omstreeks 7 uur plaatselijke tijd, op het moment dat de kinderen op school toekwamen. Volgens St. John Ambulance, een organisatie die betrokken is bij de reddingsoperatie, kwamen zeven kinderen om het leven en raakten meerderen gewond. "Tot dusver kunnen we bevestigen dat er zeven doden vielen en 57 anderen naar het ziekenhuis zijn gebracht", zei ook regeringswoordvoerder Cyrus Oguna.

Honderden inwoners uit het arme Dagoretti hebben zich verzameld aan de plaats waar reddingswerkers het puin doorzoeken naar overlevenden. Volgens een AFP-journalist ter plaatse liggen schoolbanken en boeken verspreid tussen het puin van het gebouw, dat gedeeltelijk verhoogd was om een verdieping toe te voegen.

De regering zal de behandeling van de 57 gewonde kinderen voor haar rekening nemen, meldde ze.