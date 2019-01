Zeven kinderen komen om bij busongeval in India bvb

06 januari 2019

15u21

Bron: Belga 0 Bij een busongeval in het noorden van India zijn zeven kinderen overleden. Ook de bestuurder van de bus kwam om het leven. Nog eens elf kinderen raakten gewond.

In het Indiase Sirmaur is gisteren een bus met schoolkinderen in een ravijn beland. De bus raakte van de weg en belandde in een 45 meter diepe ravijn.

Volgens de lokale politie kwamen bij de crash zelf zes kinderen om het leven. Ook de bestuurder zelf overleefde de klap niet. Onderweg naar het ziekenhuis overleed een zevende kind, een meisje, aan haar verwondingen. De overleden kinderen waren allemaal tussen 5 en 14 jaar oud.

India heeft wereldwijd het hoogste aantal verkeersslachtoffers. Jaarlijks sterven er in India zo'n 135.000 mensen in het verkeer.