Zeven jaar cel voor hoofdverdachte spectaculaire diamantroof Schiphol jv ttr

28 januari 2019

15u00

Bron: anp, belga 0 De rechtbank van Haarlem heeft vandaag een hoofdverdachte van de opzienbarende diamantroof op de Amsterdamse luchthaven Schiphol in 2005 tot zeven jaar cel veroordeeld.

Errol H.V. geldt niet alleen als de organisator van de roof. Hij was ook de bestuurder van de geldtransportwagen die is gebruikt. Er was negen jaar cel tegen hem geëist. Vanaf het begin was duidelijk dat de dieven hulp van binnenuit kregen. Luchthavenmedewerker Ramazan N. observeerde wekenlang op Schiphol voor de bende en vliegt daarvoor vijf jaar achter de tralies.



Marlon D , die bij H.V. in de wagen zat, kreeg zes jaar. Erik P., die enkele weken eerder aan een mislukte poging tot de roof had deelgenomen, en later door D. was vervangen, moet 3,5 jaar naar de gevangenis.

Grootste roof ooit in Nederland

Met een buit van ruim 72 miljoen dollar (omgerekend zo’n 63 miljoen euro) aan diamanten gaat het om de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis. Het grootste gedeelte van de buit is nooit teruggevonden. Ook bleef een groot deel achter in de bus, die vlakbij de luchthaven was achtergelaten.

De zeven verdachten werden pas begin 2017 aangehouden, een kleine twaalf jaar later. Dat gebeurde onder meer na een jarenlang undercovertraject van de politie. Zes van hen moesten terechtstaan, de zevende verdachte en waarschijnlijk het brein achter de overval overleed onlangs.