Zeven in stukken gehakte lijken ontdekt in zuiden van Mexico

31 januari 2018

06u52

Bron: Belga 1 In het zuiden van Mexico heeft de politie zeven in stukken gehakte lichamen gevonden in vijftien plastic zakken. Dat meldden de lokale autoriteiten vandaag. Onder de slachtoffers is minstens één vrouw.

De lijken werden gevonden in de buurt van de plaats Chilapa, in Guerrero. De deelstaat is een van de meest gewelddadige regio's in Mexico, waar rivaliserende drugskartels regelmatig met elkaar in aanvaring komen.

Het afgelopen jaar was met net geen 30.000 moorden het dodelijkste in de jongste geschiedenis van het land. Bijna evenveel mensen gelden als vermist. De arrestatie van veel sleutelfiguren uit het criminele milieu leidde tot een versplintering van de kartels, waardoor steeds bitterdere territoriumstrijden worden gevoerd.