Zeven gewonden na mesaanval aan Parijse bioscoop IB

10 september 2018

01u18

Bron: Le Parisien, Le Figaro, BFM TV 0 In Parijs is gisterenavond een man gearresteerd nadat hij zeven mensen verwondde met een mes. De feiten vonden rond kwart voor elf 's avonds plaats aan een bioscoop in het 19e arrondissement in Parijs. Dat meldt Le Parisien.

De man, die gewapend was met een mes en een ijzeren staaf, stak aanvankelijk drie mensen, twee mannen en een vrouw, neer aan een bioscoop en viel daarna even verderop twee Britse toeristen aan. Een getuige probeerde de aanvaller te stoppen door een petanque-bal naar hem te gooien.

Volgens de Franse media zijn de vijf slachtoffers met in enkele gevallen ernstige verwondingen overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Ook zou er sprake zijn van een lichtgewonde en een persoon die in shock is.

Het parket van Parijs voert momenteel een onderzoek op de plaats van het misdrijf. De eerste onderzoeksresultaten lijken niet direct in de richting van terrorisme te wijzen. Dat zegt een bron bij het gerecht in de Franse media.

Volgens Le Parisien is de aanvaller meerderjarig en heeft hij de Afghaanse nationaliteit.

