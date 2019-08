Zeven gewonden bij schietincident in Chicago bvb

04 augustus 2019

17u24

Bron: NBC Chicago 1 Zeven mensen zijn vandaag gewond geraakt bij een schietpartij in Douglas Park in Chicago. Volgens de politie opende rond 1.20 uur plaatselijke tijd een persoon vanuit een zwarte Chevrolet Camaro het vuur op een groep mensen.

Een 21-jarige man werd geraakt in de lies en werd in kritieke toestand opgenomen in het Mount Sinai Hospital. Een vrouw van 25 jaar oud werd geraakt in haar arm en been en werd naar datzelfde ziekenhuis gebracht. Zij en een ander 22-jarig slachtoffer zijn op dit moment stabiel.

Volgens de politie werden een 20-jarige man en een 19-jarige vrouw naar het Stroger Hospital gebracht. De man werd geraakt aan de rechterzijde van zijn lichaam, terwijl zij een kogel in haar been kreeg. De toestand van beiden is op dit moment stabiel. Twee mannen van 23 en 21 jaar gingen zelf naar het Mount Sinai Hospital met schotwonden.



Kort na de feiten werden vlak bij de plaats van de schietpartij mensen gezien die met hun gsm op zoek waren naar spullen die ze achtergelaten hebben toen ze weg moesten lopen van de kogels.

Het is vandaag een gitzwarte dag voor de Verenigde Staten. Bij twee andere schietpartijen kwamen 30 mensen om het leven.