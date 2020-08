Zeven gewonden bij mislukte profkraak aan supermarkt nabij Parijs, een uur na openingstijd mvdb

28 augustus 2020

21u55

Bron: Le Parisien - France Bleu 0 Zeven personen zijn deze voormiddag gewond geraakt bij een krachtige plofkraak aan de ingang van een Carrefour Market in de omgeving van Parijs. Vier gewonden liepen brandwonden op en moesten naar het ziekenhuis. De dader vluchtte weg zonder buit.

De explosie gebeurde omstreeks 9.45 uur in de Carrefour-supermarkt in Mézières-sur-Seine (Yvelines), zo’n 45 km ten westen van het centrum van de Franse hoofdstad. De winkel was toen al een dik uur open. Het winkelpand naast het pinautomaat raakte zwaar beschadigd. Ook buiten is de schade aanzienlijk. De brandweer moest tot twintig meter van het vernielde bankautomaat puin ruimen.

Getuigen zagen hoe de onbekende man kneedbare springstof aan het betaalautomaat bevestigde en wegliep. De daaropvolgende explosie vernielde de beveiligde koffer met bankbiljetten niet. De dader vluchtte weg in een Volkswagen-monovolume in de richting van snelweg A13. De politie spoort hem op. Het is niet duidelijk of hij alleen handelde.

Terrible attaque à l’explosif du distributeur de billets à Carrefour Market de Mézières-sur-Seine ce matin à 9 h 30 !

Heureusement il n’y a que des blessés légers à déplorer !

Les services de secours et de police sont sur place et font le nécessaire !

Merci aux sdis des Yvelines pic.twitter.com/tOmCZhJ9sS Remi Puissegur(@ PuissegurRemi) link



