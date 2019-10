Zeven gewonden bij botsing tussen tanker en hotelschip op de Rijn KVDS

02 oktober 2019

17u43

Bron: Belga 0 Buitenland Op de Rijn in de Duitse stad Wesel zijn dinsdagavond een tanker en een hotelschip tegen elkaar gevaren. Zeven mensen raakten daarbij gewond. De politie heeft een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de botsing.

De politie zegt dat de schade van het ongeval beperkt is gebleven: het tankschip, dat geladen was met 1.400 ton benzine, schampte dinsdagavond met zijn boeg tegen een hotelschip met 160 passagiers. De aanvaring had alleen lichtgewonden tot gevolg: zes vakantiegangers en één bemanningslid werden naar het ziekenhuis gebracht, maar konden hun bootreis na een korte behandeling weer verdertzetten. Ook de materiële schade bleef beperkt.