Zeven gewonden bij antifascistische betogingen in Italië ADN

16 februari 2018

22u55

Bron: Belga 0 Bij rellen tussen extreemlinkse betogers en de politie in het Italiaanse Bologna zijn zes betogers en een politieagent gewond geraakt. De linkse militanten probeerden een extreemrechtse bijeenkomst te verhinderen, zo melden lokale media. Op 4 maart zijn er verkiezingen in Italië.

De spanningen begonnen al 's ochtends, toen tientallen antifascistische manifestanten postvatten op de plaats waar de leider van de extreemrechtse Forza Nuova later het woord zou nemen. Toen ze daar 's middags weggehaald werden door de ordediensten, lieten ze hun ongenoegen over de toelating voor de extreemrechtse bijeenkomst blijken bij het stadhuis.

Kort voor het begin van de extreemrechtse manifestatie, doken opnieuw honderden antifascistische militanten op. Om een confrontatie met de enkele tientallen extreemrechtse aanhangers te voorkomen, zette de politie het waterkanon en traangas in. Twee betogers werden opgepakt.

Tegelijk vond elders in de stad een vreedzame protestactie plaats op initiatief van de vakbonden. Daar tekenden verschillende linkse politici present. Onder hen was de burgemeester van Bologna, Virginio Merola. Hij verwees naar de "fascistische tragedie" van 1982. Toen vielen 85 doden en ruim 200 gewonden bij een aanslag door leden van extreemrechts in het station van Bologna.