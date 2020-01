Zeven gewonden bij aardbeving in Iran TT svm

08 januari 2020

15u12

Bron: Belga 0 Er zijn zeven mensen gewond geraakt bij een aardbeving in de omgeving van de kerncentrale van Bushehr. De schade lijkt op het eerste gezicht beperkt volgens Iraanse media.

Verschillende uren na de feiten hebben de autoriteiten nog altijd geen melding gemaakt van schade aan de centrale van Bushehr, in het zuidwesten van Iran. Volgens het officiële persagentschap Irna is de beving wel in de regio Bushehr gevoeld.

Volgens de directeur van het crisiscentrum zijn zeven personen gewond geraakt door de aardbeving, drie onder hen hebben het ziekenhuis al mogen verlaten. Qua materiële schade maakt de staatstelevisie enkel melding van “scheuren in enkele gebouwen”.

Borazjan

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op tien kilometer onder de grond en werd bovengronds het felst gevoeld op zeventien kilometer ten zuidoosten van de stad Borazjan. De beving vond om 06.49 uur lokale tijd (04.19 Belgische tijd) plaats, aldus het Amerikaanse Instituut voor Geologie (USGS).

Deze beving volgt twee weken na een aardschok van 5,1 magnitude in dezelfde regio. Toen was er geen sprake van slachtoffers of grote schade.

Aardbevingsgevoelige regio

Iran bevindt zich in een aardbevingsgevoelige regio waar verschillende tektonische platen tegen mekaar botsen en die wordt doorkruist door verschillende breuklijnen. De grootste recente beving vond plaats in november 2017. Een schok met magnitude 7,3 in de westelijke provincie Kermanshah kostte toen het leven aan 620 mensen.

De atoomcentrale van Bushehr produceert 1.000 megawatt en werd gebouwd door Rusland. Ze werd officieel opgeleverd in september 2013, met verschillende jaren vertraging. In 2016 zijn Russische en Iraanse bedrijven gestart met het bouwen van twee bijkomende reactoren van 1.000 megawatt in Bushehr. De werkzaamheden hiervoor zouden tien jaar duren.

Angst voor radioactieve lekken

De Golfstaten in de directe omgeving hebben herhaaldelijk hun vrees geuit dat er iets zou kunnen mislopen met de centrale van Bushehr. Er is met name schrik voor radioactieve lekken als gevolg van aardbevingen.

De Islamitische Republiek heeft nog plannen voor twintig bijkomende kerncentrales, kwestie van “minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen voor de interne elektriciteitsconsumptie”.

Het atoomprogramma van het land is zeer omstreden en zorgt met name voor een conflict met de Verenigde Staten, omdat dit land Iran ervan verdenkt een arsenaal aan atoomwapens te willen aanleggen. Teheran ontkent dat het zulke plannen heeft.