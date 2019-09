Zeven getuigen gehoord in zaak-Assange LH

09 september 2019

15u00

De voorbije zomer zijn meerdere getuigen gehoord over de beschuldigingen uit 2010 inzake verkrachtingen die gericht waren aan het adres van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Zweden.

Doel was om "de bewijzen te verifiëren, omdat er intussen negen jaar zijn verlopen sinds de veronderstelde feiten werden gepleegd", aldus Eva-Marie Persson van het parket. Zeven mensen zijn gehoord, twee van hen zijn nog niet eerder verhoord geweest.

Persson zei dat nog niet beslist is of er een formeel verzoek zal volgen om Assange in Groot-Brittannië te verhoren waar hij momenteel in de gevangenis verblijft wegens het niet nakomen van de borgtocht. Dan zou er wel eerst een Europees bevelschrift moeten worden uitgevaardigd.

In april sleepte de Britse politie de 48-jarige Australiër uit de ambassade van Ecuador waar hij zijn toevlucht gezocht had sinds 2012 om arrestatie te voorkomen.

Persson had de Zweedse verkrachtingszaak in mei weer opgestart op vraag van een vrouw die zei dat ze in 2010 was verkracht door Assange, toen hij Zweden bezocht. Assange ontkent de beschuldiging. Drie andere gelijkaardige aanklachten tegen hem vervielen in 2014.

Samenzwering

Ook de VS vragen de uitlevering van Assange omwille van andere veronderstelde misdaden. De VS verdenken hem namelijk van samenzwering met de voormalige inlichtingenofficier Chelsea Manning met het oog op het lekken van militaire geheimen. In februari volgt een zitting omtrent uitlevering aan de VS.