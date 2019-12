Zeven doden in San Diego door vleesetende bacterie na heroïnegebruik jv

06 december 2019

10u36

06 december 2019

Bron: CNN, Time

Zeven drugverslaafden uit de omgeving van San Diego zijn de voorbije twee maanden omgekomen door een vleesetende bacterie. De overlijdens worden gelinkt aan het gebruik van zwarte teer heroïne.

Negen druggebruikers die tussen 2 oktober en 24 november in en rond San Diego zwarte teer heroïne bij zichzelf inspoten, kregen koudvuur en moesten worden gehospitaliseerd. De patiënten waren tussen de 19 en 57 jaar oud. Slechts twee van hen overleefden de bacteriële infectie, die de spieren doet afsterven.

In oktober werd ook een andere zeldzame en ernstige ziekte die in verband wordt gebracht met het injecteren van zwarte teer heroïne gerapporteerd, voor het eerst dit jaar in San Diego County: wondbotulisme. Vorig jaar werden er zeven gevallen vastgesteld, in 2017 drie. In heel Zuid-Californië kregen sinds 1 september al dertien patiënten de diagnose, meldt Time. Bij wondbotulisme, een vergiftiging die de zenuwen aantast, dringt de botulismebacterie binnen via een wonde. In het geval van druggebruikers mogelijk door inspuitingen met besmette naalden. “Maar bij zo’n cluster als deze hebben we een sterk vermoeden dat het eigenlijk de zwarte teer heroïne zelf is die besmet is”, zegt epidemioloog Eric McDonald van het San Diego County Health & Human Services Agency. “We gaan min of meer uit van die veronderstelling.”

De overheid waarschuwt voor het gebruik van zwarte teer heroïne, dat niet alleen dodelijk kan zijn bij een overdosis, maar ook na het ontwikkelen van bacteriële ziektes als wondbotulisme en koudvuur. De herkomst van de drugs is niet gekend. Er loopt een onderzoek.