Zeven doden bij twee vliegtuigcrashes in Frankrijk PVZ JV

12 september 2020

16u01

Bron: AFP 0 Een vliegtuig voor toeristische rondvluchten is zaterdagmorgen in het Belledonegebergte in Frankrijk neergestort. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen, onder wie twee leerling-piloten. Ook in het zuidwesten van het land lieten vier mensen het leven in een vliegtuigcrash.

Het vliegtuigje stortte op het grondgebied van de gemeente Laval neer. De piloot - een 42-jarige vrouw - en twee leerlingen - een jongen en een meisje - kwamen om, bevestigde de procureur van Grenoble, Eric Vaillant. Het toestel was op het vliegveld van Versoud opgestegen, enkele kilometers van de crash. De gendarmerie opende een onderzoek.

In het zuidwesten van Frankrijk kwamen zaterdagnamiddag een vader en zijn twee kinderen van 9 jaar oud om het leven bij de crash van een sportvliegtuig. Het vliegtuigje stortte in de gemeente Gujan-Mestras neer. Ook de piloot overleefde het ongeval niet, zei de onderprefect van Arcachon.

De Robin DR 400 was op het vliegveld van Villemarie opgestegen en stortte in de omgeving ervan neer voordat het in brand vloog, zei een woordvoerder van de hulpdiensten van het departement Gironde. Het vuur sloeg over op een bos en de brandweer moest ook 3.500 vierkante meter dennenbomen blussen.