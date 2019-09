Zeven doden bij schipbreuk voor kust van Marokko PVZ

28 september 2019

19u51

Bron: DPA, AFP 0 Voor de kust van Marokko zijn zeven migranten om het leven gekomen nadat hun rubberboot was gekapseisd. Dat melden de lokale autoriteiten zaterdag.

De lichamen van zes mannen en een vrouw werden gevonden voor de kust van Ain Harrouda, een stad ten zuiden van de hoofdstad Rabat, aldus staatspersagentschap MAP. Drie mensen die bewusteloos waren, werden naar het ziekenhuis overgebracht. De autoriteiten zoeken verder naar mogelijke andere opvarenden van de rubberboot. Wanneer het ongeval juist plaatsvond is niet geweten.

Marokko is in de afgelopen jaren een toegangspoort geworden voor migranten die per boot Europa willen bereiken. De Marokkaanse autoriteiten hebben vorig jaar volgens de officiële cijfers 89.000 "illegale immigratiepogingen" verhinderd, waarvan 29.000 op zee.

De meeste mensen die vanuit Marokko naar Europa vertrekken komen uit West-Afrikaanse landen, al zijn er de laatste twee jaar ook steeds meer pogingen door jonge Marokkanen die hun land willen verlaten.